Факультет университета Праги, где произошла стрельба, отменил занятия до конца января

Философский факультет Карлова университета Праги, где 21 декабря произошла массовая стрельба, отменил занятия до завершения зимнего семестра в январе и позволил сдавать экзамены по желанию.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Занятия на факультете пражского университета из-за трагедии отменяют, поэтому он фактически закрывается как минимум до конца января.

Хотя сдача зачетов и экзаменов будет происходить по расписанию – с 15 января 2024 года, они будут добровольными, как и сдача государственных выпускных экзаменов в феврале.

"Хотим заверить вас, что даже если вы не получите ни одного зачета за зимний семестр, вы сможете со спокойной душой продолжить обучение и в будущем успешно завершить обучение", – отметили на факультете.

В течение недели, начиная с 8 января, преподаватели философского факультета Карлова университета Праги могут организовывать встречи со студентами, но их целью не будет преподавание. Эти встречи также будут добровольными, добавили в заведении.

Университет также предлагает студентам и сотрудникам групповую психологическую поддержку.

Массовое убийство в здании Карлова университета 21 декабря – самый трагический случай в современной истории Чехии. В результате стрельбы, устроенной 24-летним студентом философского факультета, погибли 14 человек.

Все убитые были гражданами Чехии, их имена правоохранительные органы не раскрывают.

Из-за массовой стрельбы министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан попросил местные власти не проводить новогодние фейерверки.