Факультет університету Праги, де сталась стрілянина, скасував заняття до кінця січня

Філософський факультет Карлового університету Праги, де 21 грудня сталась масова стрілянина, скасував заняття до завершення зимового семестру в січні й дозволив складати іспити за бажанням.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Заняття на факультеті празького університету через трагедію скасовують, тож він фактично закривається до щонайменше кінця січня.

Хоча складання заліків та іспитів відбуватиметься за розкладом – з 15 січня 2024 року, вони будуть добровільними, як і складання державних випускних іспитів у лютому.

"Хочемо запевнити вас, що навіть якщо ви не отримаєте жодного заліку за зимовий семестр, ви зможете зі спокійною душею продовжити навчання і в майбутньому успішно завершити навчання", – зазначили на факультеті.

Протягом тижня, починаючи з 8 січня, викладачі філософського факультету Карлового університету Праги можуть організовувати зустрічі зі студентами, але їхньою метою не буде викладання. Ці зустрічі також будуть добровільними, додали в закладі.

Університет також пропонує студентам і співробітникам групову психологічну підтримку.

Масове вбивство в будівлі Карлового університету 21 грудня – найтрагічніший випадок у сучасній історії Чехії. Внаслідок стрілянини, влаштованої 24-річним студентом філософського факультету, загинули 14 людей.

Усі вбиті були громадянами Чехії, їхні імена правоохоронні органи не розкривають.

Через масову стрілянину міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан попросив місцеву владу не проводити новорічні феєрверки.