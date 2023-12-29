В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты

Правоохранители в Люблинском воеводстве Польши завершили поисковую операцию и не обнаружили остатков российской ракеты, которая залетела утром в пятницу, 29 декабря, в польское воздушное пространство.

Об этом агентству РАР сказал люблинский воевода воевода Кшиштоф Коморский, сообщает "Европейская правда".

По словам Коморского, "не было найдено никаких обломков, ни одного предмета – ничего, что могло бы свидетельствовать о том, что что-то упало на территорию Люблинского воеводства".

"Такую информацию мы получили с самого начала, поскольку не было никаких свидетелей взрыва или удара", – добавил чиновник, подчеркнув, что для жителей Люблинского воеводства "по состоянию на сейчас нет причин для беспокойства".

Представитель Люблинского воеводского управления полиции подполковник Анджей Фиолек сообщил PAP, что вблизи границы с Украиной, где, как считают, российская ракета нарушила воздушное пространство, завершилась поисковая операция.

"Сейчас мы больше сосредотачиваемся на установлении возможных свидетелей; установлении того, где ее видели", – добавил он.

Генеральный штаб Войска Польского ранее заявил, что воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, нарушила российская ракета.

Polsat News со ссылкой на источники ранее сообщил, что, скорее всего, это была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова залетела в Украину и была сбита противовоздушной обороной.

Инцидент произошел на фоне массированного ракетного удара РФ по Украине. В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.