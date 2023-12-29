У Польщі біля кордону з Україною не знайшли ознак падіння російської ракети

Правоохоронці в Люблінському воєводстві Польщі завершили пошукову операцію і не виявили решток російської ракети, яка залетіла вранці в п’ятницю, 29 грудня, в польський повітряний простір.

Про це агенції РАР сказав люблінський воєвода воєвода Кшиштоф Коморський, повідомляє "Європейська правда".

За словами Коморського, "не було знайдено жодних уламків, жодного предмета – нічого, що могло б свідчити про те, що щось впало на територію Люблінського воєводства".

"Таку інформацію ми отримали від самого початку, оскільки не було жодних свідків вибуху чи удару", – додав посадовець, наголосивши, що для мешканців Люблінського воєводства "станом на зараз немає причин для занепокоєння".

Речник Люблінського воєводського управління поліції підполковник Анджей Фіолек повідомив PAP, що поблизу кордону з Україною, де, як вважають, російська ракета порушила повітряний простір, завершилася пошукова операція.

"Зараз ми більше зосереджуємося на встановленні можливих свідків; встановленні того, де її бачили", – додав він.

Генеральний штаб Війська Польського раніше заявив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю, 29 грудня, порушила російська ракета.

Polsat News із посиланням на джерела раніше повідомив, що, найімовірніше, це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.

Інцидент стався на тлі масованого ракетного удару РФ по Україні. В ніч на 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є загиблі та поранені.