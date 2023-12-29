Генсек НАТО заявил о солидарности с Польшей после инцидента с российской ракетой

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о солидарности с Польшей после того как стало известно, что польское воздушное пространство нарушила российская ракета.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", генсек написал в Twitter (X).

Столетенберг рассказал, что провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой после "инцидента с ракетой".

"НАТО солидарен с нашим уважаемым союзником, следит за ситуацией и мы будем оставаться на связи по мере установления фактов. НАТО сохраняет бдительность" – написал Столтенберг.

Spoke with President @AndrzejDuda about the missile incident in #Poland. #NATO stands in solidarity with our valued Ally, is monitoring the situation & we will remain in contact as the facts are established. NATO remains vigilant. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 29, 2023

Генеральный штаб Войска Польского ранее заявил, что воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, нарушила российская ракета.

Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши около 7:00 утра по местному времени и находилась там около трех минут.

Polsat News со ссылкой на источники ранее сообщил, что, скорее всего, это была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова залетела в Украину и была сбита противовоздушной обороной.

Инцидент произошел на фоне массированного ракетного удара РФ по Украине. В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.