Генсек НАТО заявил о солидарности с Польшей после инцидента с российской ракетой

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о солидарности с Польшей после того как стало известно, что польское воздушное пространство нарушила российская ракета.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", генсек написал в Twitter (X).

Столетенберг рассказал, что провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой после "инцидента с ракетой".

"НАТО солидарен с нашим уважаемым союзником, следит за ситуацией и мы будем оставаться на связи по мере установления фактов. НАТО сохраняет бдительность" – написал Столтенберг.

Spoke with President @AndrzejDuda about the missile incident in #Poland. #NATO stands in solidarity with our valued Ally, is monitoring the situation & we will remain in contact as the facts are established. NATO remains vigilant.