Глава погранслужбы Эстонии: Границу с РФ могут закрыть очень быстро

Глава пограничного управления Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Ева Калмус заявила, что границу с РФ могут закрыть очень быстро после соответствующего решения правительства.

Об этом она сказала в комментарии Yle, сообщает "Европейская правда".

Свои заявления Калмус сделала на фоне увеличения количества пересечений границы на пункте пропуска Нарва после того, как Финляндия закрыла свои пункты пропуска на границе с РФ.

Сейчас за неделю эстонско-российскую границу пересекают в среднем на тысячу человек больше, чем до решения Финляндии.

Калмус отмечает, что Эстония может последовать примеру Финляндии.

"Мы просим не ездить в Россию. Те, кто уже поехал в РФ, могут оказаться в тупике, когда вернуться будет очень сложно", – сказала она.

По словам Калмус, такое решение может быть принято очень быстро: КПП на границе Эстонии могут быть закрыты в течение часа после решения правительства.

Ранее глава МИД Эстонии предостерег эстонцев от подписания "деклараций лояльности" России, которые Москва теперь требует для въезда, потому что это может иметь для такого человека серьезные последствия в Эстонии.

Также Эстония в очередной раз предостерегла своих граждан от "любых поездок" в Россию на фоне риска временного закрытия границы.

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