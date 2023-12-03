Глава прикордонслужби Естонії: Кордон з РФ можуть закрити дуже швидко

Глава прикордонного управління Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Єва Калмус заявила, що кордон з РФ можуть закрити дуже швидко після відповідного рішення уряду.

Про це вона сказала у коментарі Yle, повідомляє "Європейська правда".

Свої заяви Калмус зробила на тлі збільшення кількість перетинів кордону на пункті пропуску Нарва після того, як Фінляндія закрила свої пункти пропуску на кордоні з РФ.

Наразі за тиждень естонсько-російський кордон перетинають у середньому на тисячу осіб більше, ніж до рішення Фінляндії.

Калмус зазначає, що Естонія може наслідувати приклад Фінляндії.

"Ми просимо не їздити в Росію. Ті, хто вже поїхав до РФ, можуть опинитися в глухому куті, коли повернутися буде дуже складно", – сказала вона.

За словами Калмус, таке рішення може бути ухвалено дуже швидко: КПП на кордоні Естонії можуть бути закриті протягом години після рішення уряду.

Раніше глава МЗС Естонії застеріг естонців від підписання "декларацій лояльності" Росії, які Москва тепер вимагає для в'їзду, тому що це може мати для такої людини серйозні наслідки в Естонії.

Також Естонія вчергове застерегла своїх громадян від "будь-яких поїздок" до Росії на тлі ризику тимчасового закриття кордону.

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