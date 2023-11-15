Парламент Греции будет расследовать железнодорожную аварию, унесшую жизни 57 человек

Греческий парламент в среду проголосовал за создание специального комитета для расследования самой смертоносной в истории страны железнодорожной катастрофы, которая произошла еще в феврале и унесла 57 жизней.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Предложение оппозиционной коммунистической партии Греции KKE по созданию спецкомитета для расследования аварии на железной дороге поддержало большинство из 266 депутатов 300-местного парламента.

"Мы будем действовать как голос погибших, чтобы показать причины и виновных", – заявил в парламенте генеральный секретарь KKE Димитрис Куцумбас.

Напомним, масштабная авария в Греции произошла в конце февраля. Пассажирский поезд, который перевозил около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом, когда он выходил из тоннеля после выезда из города Лариса.

Министр транспорта Греции подал в отставку после катастрофы, как и руководители двух железнодорожных компаний.

Авария также вызвала многочисленные протесты в стране, на пике которых более 65 тысяч человек требовали отставки премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

В связи с трагедией были привлечены к уголовной ответственности пятнадцать человек, в том числе начальник станции, который дежурил во время аварии. Нескольким из фигурантов грозит пожизненное заключение.

Греческий железнодорожный регулятор позже обнаружил серьезные проблемы с безопасностью железной дороги, в частности недостаточную базовую подготовку персонала железнодорожных перевозчиков, что и могло вызвать трагедию.