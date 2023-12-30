В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн

Чешская полиция открыла почти 90 дел в связи с высказываниями онлайн, в которых пользователи одобряли или намекали на готовность повторить нападение вроде того, которое совершил вооруженный студент на факультете искусств Карлова университета.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении полиции Чехии.

Правоохранители открыли почти 90 производств в связи со случаями, когда люди одобряли действия нападающего или угрожали совершить нечто подобное.

"В эту общую цифру входят только действия, которые явно связаны со стрельбой", – отметили в полиции.

Пять из этих дел уже закрыли после досудебных процедур. В 55 случаях начато уголовное производство по конкретным статьям.

"Мы продолжим быть проактивными и бескомпромиссными в реагировании на случаи, когда некоторые лица поддерживают этот беспрецедентный акт насилия или даже угрожают повторить его", – заявил глава полиции Мартин Вондрашек.

Массовое убийство в здании Карлова университета 21 декабря – самый трагический случай в современной истории Чехии. В результате стрельбы, устроенной 24-летним студентом философского факультета, погибли 14 человек.

В найденном позже письме нападавшего обнаружили его признание в убийстве еще двух человек за неделю до этого – мужчины с младенцем, которых застрелили на прогулке.

Из-за массовой стрельбы министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан попросил местные власти не проводить новогодние фейерверки.

Факультет университета Праги, где произошла стрельба, отменил занятия до конца января.