Укр Рус Eng

В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн

Суббота, 30 декабря 2023, 12:34

Чешская полиция открыла почти 90 дел в связи с высказываниями онлайн, в которых пользователи одобряли или намекали на готовность повторить нападение вроде того, которое совершил вооруженный студент на факультете искусств Карлова университета.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении полиции Чехии.

Правоохранители открыли почти 90 производств в связи со случаями, когда люди одобряли действия нападающего или угрожали совершить нечто подобное.

"В эту общую цифру входят только действия, которые явно связаны со стрельбой", – отметили в полиции.

Пять из этих дел уже закрыли после досудебных процедур. В 55 случаях начато уголовное производство по конкретным статьям.

"Мы продолжим быть проактивными и бескомпромиссными в реагировании на случаи, когда некоторые лица поддерживают этот беспрецедентный акт насилия или даже угрожают повторить его", – заявил глава полиции Мартин Вондрашек.

Массовое убийство в здании Карлова университета 21 декабря – самый трагический случай в современной истории Чехии. В результате стрельбы, устроенной 24-летним студентом философского факультета, погибли 14 человек.

В найденном позже письме нападавшего обнаружили его признание в убийстве еще двух человек за неделю до этого – мужчины с младенцем, которых застрелили на прогулке.

Из-за массовой стрельбы министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан попросил местные власти не проводить новогодние фейерверки.

Факультет университета Праги, где произошла стрельба, отменил занятия до конца января.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия инциденты