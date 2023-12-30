У Чехії після стрілянини в університеті відкрили 90 справ щодо схвальних коментарів онлайн

Чеська поліція відкрила майже 90 справ у зв’язку з висловлюваннями онлайн, у яких користувачі схвалювали або натякали на готовність повторити напад на зразок того, який скоїв озброєний студент на факультеті мистецтв Карлового університету.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві поліції Чехії.

Правоохоронці відкрили майже 90 проваджень у зв’язку з випадками, коли люди схвалювали дії нападника або погрожували вчинити щось подібне.

"У цю загальну цифру входять лише дії, які явно пов’язані зі стріляниною", – зазначили у поліції.

П’ять з цих справ вже закрили після досудових процедур. У 55 випадках розпочато кримінальне провадження за конкретними статтями.

"Ми продовжимо бути проактивними та безкомпромісними у реагуванні на випадки, коли деякі особи підтримують цей безпрецедентний акт насильства чи навіть погрожують повторити його", – заявив очільник поліції Мартін Вондрашек.

Масове вбивство в будівлі Карлового університету 21 грудня – найтрагічніший випадок у сучасній історії Чехії. Внаслідок стрілянини, влаштованої 24-річним студентом філософського факультету, загинули 14 людей.

У знайденому пізніше листі нападника виявили його зізнання у вбивстві ще двох людей за тиждень до цього – чоловіка з немовлям, яких застрелили на прогулянці.

Через масову стрілянину міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан попросив місцеву владу не проводити новорічні феєрверки.

Факультет університету Праги, де сталась стрілянина, скасував заняття до кінця січня.