В Польше завершили поисковые работы, связанные с российской ракетой

В Польше в субботу в 15:00 завершили проверку с участием почти 500 солдат Сил территориальной обороны, которые искали возможные элементы ракеты, которая нарушила воздушное пространство Польши во время массированной ракетной атаки РФ по украинским городам 29 декабря.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши (DORSZ), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Командование добавило, что операция завершена и дальнейшие операции не планируются.

Как ранее сообщал DORSZ, в субботу в Люблинском воеводстве проводились наземные поиски возможных элементов объекта, который в пятницу нарушил польское воздушное пространство. К поискам было привлечено около 480 солдат ВОТ из 2-й Люблинской бригады территориальной обороны и 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны.

"В 15:00 была завершена проверка определенной территории, в которой было задействовано почти 500 солдат. Результат обыска был отрицательным. Не было найдено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинщины. Деятельность армии завершена, и мы не планируем дальнейших проверок в этом районе" – сообщило Оперативное командование Вооруженных сил.

DORSZ поблагодарил солдат "за их готовность и профессионализм, а жителей – за понимание и терпимость". Оно добавило, что действия военных были направлены на обеспечение безопасности граждан.

Напомним,Генштаб Польши в пятницу, 29 декабря, заявил, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета. Польские военные выяснили, что ракета залетела на 40 километров вглубь Польши и через три минуты вернулась в Украину.

В МИД Польши вызвали для объяснений временного поверенного России.

Российский дипломат после этого заявил, что Москва хочет увидеть "конкретные доказательства", прежде чем давать какие-то объяснения.