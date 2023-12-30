Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш после вызова в польский МИД заявил, что Москва не собирается давать объяснения относительно российской ракеты в воздушном пространстве Польши, пока ей не предоставят "конкретные доказательства".

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит российское РИА Новости.

"Пока не будет приведено конкретных доказательств, мы не будем давать никаких объяснений, потому что эти обвинения голословны", – заявил временный поверенный РФ.

Он напомнил случай в ноябре 2022 года, когда ракета убила двух человек в польской пограничной деревне.

"Тогда российскую сторону также пытались обвинить в этом инциденте. Впоследствии оказалось, что ракета была выпущена украинскими военными", – заявил Ордаш.

Напомним, Генштаб Польши в пятницу, 29 декабря, заявил, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета. Польские военные выяснили, что ракета залетела на 40 километров вглубь Польши и через три минуты вернулась в Украину.

После этого в МИД Польши вызвали для объяснений временного поверенного России.