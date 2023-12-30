У Польщі завершили пошукові роботи, пов’язані з російською ракетою

У Польщі в суботу о 15:00 завершили перевірку за участю майже 500 солдатів Сил територіальної оборони, які шукали можливі елементи ракети, яка порушила повітряний простір Польщі під час масованої ракетної атаки РФ по українських містах 29 грудня.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі (DORSZ), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Командування додало, що операція завершена і подальші операції не плануються.

Як раніше повідомляв DORSZ, у суботу в Люблінському воєводстві проводилися наземні пошуки можливих елементів об'єкта, який у п'ятницю порушив польський повітряний простір. До пошуків було залучено близько 480 солдатів ВОТ з 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони і 19-ї Надбужанської бригади територіальної оборони.

"О 15:00 була завершена перевірка визначеної території, в якій було задіяно майже 500 солдатів. Результат обшуку був негативним. Не було знайдено нічого, що могло б загрожувати безпеці мешканців Люблінщини. Діяльність армії завершена, і ми не плануємо подальших перевірок у цьому районі" – повідомило Оперативне командування Збройних сил.

DORSZ подякував солдатам "за їхню готовність і професіоналізм, а мешканцям – за розуміння і терпимість". Воно додало, що дії військових були спрямовані на забезпечення безпеки громадян.

Нагадаємо, Генштаб Польщі у п'ятницю, 29 грудня, заявив, що повітряний простір країни порушила російська ракета. Польські військові з'ясували, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулась в Україну.

До МЗС Польщі викликали для пояснень тимчасового повіреного Росії.

Російський дипломат після того заявив, що Москва хоче побачити "конкретні докази", перш ніж давати якісь пояснення.