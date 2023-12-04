У Дуды обещают "немедленно" утвердить правительство Туска после голосования в Сейме

Президент Анджей Дуда утвердит Дональда Туска новым премьер-министром Польши после того, как тот получит соответствующую поддержку в Сейме.

Как пишет "Европейская правда", об этом в эфире Radio Zet сказал советник польского президента Лукаш Жепецкий, сообщает Euractiv.

На вопрос, согласится ли Дуда номинировать Туска, Жепецкий ответил, что президент выполнит свой конституционный долг.

"Если Дональду Туску на втором конституционном этапе удастся получить квалифицированное большинство, он будет немедленно назначен президентом Анджеем Дудой", – сказал он.

Помощник Дуды вспомнил недавние высказывания члена комиссии по расследованию влияния РФ Анджея Зибертовича, который предложил не назначать Туска и некоторых членов его двух предыдущих правительств на должности из-за того, что они якобы сотрудничали с российской ФСБ в прошлом.

"Это мнение комиссии, на которое комиссия имела право", – сказал Жепецкий, добавив, что "президент не примет его во внимание", если парламент изберет Туска премьер-министром.

Он также подтвердил, что, несмотря на отчет комиссии, Дуда назначит других лиц, упомянутых Зибертовичем, включая бывшего министра иностранных дел и обороны Радослава Сикорского, если они войдут в новое правительство.

Ранее Дональд Туск заявил, что голосование за его состав правительства может состояться 11 декабря, если, как ожидается, премьер-министр Матеуш Моравецкий не получит вотума доверия Сейма.

Напомним, Дуда в понедельник, 27 ноября, принял присягу нового правительства Моравецкого, которое не имеет достаточно голосов для утверждения в Сейме.

Формально у Матеуша Моравецкого есть две недели, чтобы получить вотум доверия от Сейма для своего правительства. Но уже известно, что в парламенте нет такого большинства, поэтому новые министры проработают самое позднее до середины декабря.

28 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что программное выступление премьер-министра Матеуша Моравецкого в Сейме, вероятно, будет представлено 11 декабря. После речи Сейм должен проголосовать за доверие к его правительству.