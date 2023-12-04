У Дуди обіцяють "негайно" затвердити уряд Туска після голосування в Сеймі

Президент Анджей Дуда затвердить Дональда Туска новим прем'єр-міністром Польщі після того, як той отримає відповідну підтримку у Сеймі.

Як пише "Європейська правда", про це в ефірі Radio Zet сказав радник польського президента Лукаш Жепецький, повідомляє Euractiv.

На запитання, чи погодиться Дуда номінувати Туска, Жепецький відповів, що президент виконає свій конституційний обов'язок.

"Якщо Дональду Туску на другому конституційному етапі вдасться отримати кваліфіковану більшість, він буде негайно призначений президентом Анджеєм Дудою", – сказав він.

Помічник Дуди згадав нещодавні висловлювання члена комісії з розслідування впливу РФ Анджея Зибертовича, який запропонував не призначати Туска і деяких членів його двох попередніх урядів на посади через те, що вони нібито співпрацювали з російською ФСБ в минулому.

"Це думка комісії, на яку комісія мала право", – сказав Жепецький, додавши, що "президент не візьме її до уваги", якщо парламент обере Туска прем'єр-міністром.

Він також підтвердив, що, незважаючи на звіт комісії, Дуда призначить інших осіб, згаданих Зибертовичем, включаючи колишнього міністра закордонних справ і оборони Радослава Сікорського, якщо вони увійдуть до нового уряду.

Раніше Дональд Туск заявив, що голосування за його склад уряду може відбутися 11 грудня, якщо, як очікується, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький не отримає вотуму довіри Сейму.

Нагадаємо, Дуда в понеділок, 27 листопада, прийняв присягу нового уряду Моравецького, який не має достатньо голосів для затвердження у Сеймі.

Формально Матеуш Моравецький має два тижні, щоб отримати вотум довіри від Сейму для свого уряду. Але вже відомо, що в парламенті немає такої більшості, тому нові міністри пропрацюють найпізніше до середини грудня.

28 листопада речник уряду Польщі Пйотр Мюллер повідомив, що програмний виступ прем'єр-міністра Матеуша Моравецького у Сеймі, ймовірно, буде представлено 11 грудня. Після промови Сейм має проголосувати за довіру до його уряду.