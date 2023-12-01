Туск назвал дату возможного голосования в Сейме Польши за его правительство

В Польше голосование за новый состав правительства во главе с лидером "Гражданской платформы" Дональдом Туском может состояться 11 декабря, если, как ожидается, премьер-министр Матеуш Моравецкий не получит вотума доверия Сейма.

Об этом заявил сам Туск после встречи со спикером Сейма Шимоном Головней, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Если обсуждение затянется, что ж, мы завершим процесс 12 декабря. Господин президент будет иметь возможность принять присягу правительства после возвращения из Швейцарии, и мы, безусловно, успеем сделать эту процедуру. У нас есть план", – сказал Туск.

"Мы хотели бы покинуть этот зал вечером 11 декабря, зная, что в Польше есть премьер-министр, которому избиратели предоставили легитимность 15 октября. На следующий день можно будет проголосовать за отставку и состав Совета министров", – сказал Головня.

Он добавил, что верит, что новое правительство будет приведено к присяге президентом Анджеем Дудой 13 декабря.

Напомним, Дуда в понедельник, 27 ноября, принял присягу нового правительства Моравецкого, которое не имеет достаточно голосов для утверждения в Сейме.

Формально у Матеуша Моравецкого есть две недели, чтобы получить вотум доверия от Сейма для своего правительства. Но уже известно, что в парламенте нет такого большинства, поэтому новые министры проработают самое позднее до середины декабря.

28 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что программное выступление премьер-министра Матеуша Моравецкого в Сейме, вероятно, будет представлено 11 декабря. После речи Сейм должен проголосовать за доверие к его правительству.

Оппозиционные партии уже объявили о создании коалиции и представили ее программу. Кандидатом в премьеры от оппозиции является Дональд Туск.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше.