Вірменія заявила про загибель військового через обстріл з азербайджанської сторони

У Вірменії заявили, що азербайджанські сили відкрили вогонь по вірменських військових, внаслідок чого один вірменський військовослужбовець отримав смертельне поранення.

Про це йдеться у заяві Міноборони Вірменії у понеділок, пише "Європейська правда".

"4 грудня в районі 14:35 Збройні сили Азербайджану відкрили вогонь у напрямку вірменської позиції, розташованої в районі Бардзруні (Вайоцдзорська область), внаслідок чого смертельне вогнепальне поранення отримав військовослужбовець військової частини… МО Республіки Вірменія Аракелян Герасим Аветикович", – йдеться у повідомленні.

З метою з'ясування всіх обставин того, що сталося, проводять розслідування, зазначили у відомстві.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває протягом десятиліть. Після розпаду Радянського Союзу вони воювали за регіон Нагірного Карабаху, який був переважно населений вірменами і, згідно з міжнародним правом, належить Азербайджану.

У вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом внаслідок одноденної воєнної операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.

Роки посередництва ЄС, США і Росії не змогли змусити Вірменію та Азербайджан підписати мирну угоду. Обоє так і не домовились про демаркацію спільного кордону, де часто трапляються прикордонні сутички.

Азербайджан, який має тісні зв'язки з Туреччиною, в останні місяці неодноразово відмовлявся від мирних переговорів за посередництва США і ЄС, яких звинувачував у провірменській упередженості.

Водночас прем'єр Вірменії Нікол Пашинян говорив, що сподівається укласти мирну угоду з Азербайджаном в найближчі місяці й встановити з країною дипломатичні відносини.