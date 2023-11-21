Азербайджан обвинил Францию в разжигании "новых войн" на Кавказе   

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник обвинил Францию в разжигании конфликтов на Кавказе путем вооружения давнего соперника Азербайджана – Армении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"(Франция) проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряя реваншистские силы в Армении и закладывая основу для провоцирования новых войн в нашем регионе", – сказал Алиев в письменных комментариях к международной конференции в Баку.

В заявлении, зачитанном его внешнеполитическим советником, Алиев отмечает, что Париж "подрывает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но и на Южном Кавказе, где он поддерживает сепаратистские тенденции и сепаратистов".

Франция, где проживает большая армянская диаспора, регулярно подвергается критике со стороны Азербайджана за "проармянскую предвзятость" в территориальном конфликте между кавказскими странами.

Алиев удвоил критику во время пресс-конференции с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом в понедельник.

Он обвинил Францию в том, что она "играет очень деструктивную роль на Южном Кавказе".

"Неправильные месседжи французского правительства на самом деле создают иллюзии в армянском правительстве... что они могут снова начать военную агрессию против Азербайджана", – сказал он.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается на протяжении десятилетий. После распада Советского Союза они воевали за регион Нагорного Карабаха, который был преимущественно населен армянами и, согласно международному праву, принадлежит Азербайджану.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате однодневной военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

Премьер Армении Никол Пашинян недавно заявил, что надеется заключить мирное соглашение с Азербайджаном в ближайшие месяцы и установить со страной дипломатические отношения.