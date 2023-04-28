Россияне составили наибольшую долю среди людей, которые въехали в Грузию в 2022 году

Граждане России составили наибольшую долю среди людей, которые в течение 2022 года въехали на территорию Грузии и остались на длительное время; на третьем месте – украинцы.

Как сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует сообщение Национальной службы статистики.

Население Грузии в прошлом году выросло на 1,3% за счет миграции, тогда как смертность оставалась выше рождаемости.

Положительное сальдо миграции составило 55 тысяч человек: в страну въехали почти 180 тысяч, выехали – чуть более 125 тысяч. Это преимущественно возрастная группа 15-54 года.

Граждане России – самые многочисленные среди тех, кто приехал в Грузию в 2022 году и насчитывают около 62 300 человек. При этом, выехали в 2022 году 5935 граждан РФ.

На втором месте по количеству въехавших в Грузию – граждане страны, около 54 400 человек. Выехали из страны при этом 100 800 граждан Грузии, почти вдвое больше.

Третья крупнейшая группа среди иммигрантов в Грузию – украинцы, около 20700 человек. Уехали из страны в 2022 году 2 004 граждан Украины.

Четвертая крупнейшая группа – белорусы (около 13 тысяч), уехали из Грузии в 2022 году 852 граждан Беларуси.

К иммигрантам причисляют в статистике лиц, которые приехали в страну и пробыли не менее 183 дней за последние 12 месяцев, и Грузия до этого не была страной их постоянного проживания. Зеркальный подход действует в отношении эмиграции.

Напомним, массовая миграция граждан России в Грузию началась после начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года. Было две большие волны – весной прошлого года и осенью, после объявления мобилизации на территории России.

Известно, что россияне за 2022 год открыли в Грузии более 100 тысяч банковских счетов.

Соцопросы свидетельствуют, что 79% жителей Грузии выступают за то, чтобы для граждан Российской Федерации отменили безвизовый режим.

Оппозиция в Грузии предлагала сократить безвиз для россиян до 30 дней вместо года, чтобы ограничить неконтролируемую миграцию из России. Власти Грузии неоднократно заявляли, что не видят никаких угроз в массовой миграции россиян в страну.