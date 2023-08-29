В Грузии предлагают законодательно ограничить предоставление видов на жительство для россиян

Депутаты грузинского парламента от оппозиционной группы "Еврооптимисты" Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе предложили принять закон о временном прекращении предоставления инвестиционных и краткосрочных видов на жительство гражданам РФ до конца 2024 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Сейчас иностранцы в Грузии могут подать заявку на получение вида на жительство в случае приобретения недвижимости рыночной стоимостью более 300 тысяч долларов или инвестирования такой же суммы в грузинскую экономику.

На пресс-конференции во вторник Гоциридзе рассказал, что краткосрочный вид на жительство предоставляется также в случае покупки недвижимости, рыночная стоимость которой превышает 100 тысяч долларов.

Он отметил, что из-за сложной социально-экономической ситуации Грузию в последнее время массово покидают грузинские граждане, в то же время в страну въезжает "большое количество российских граждан, большинство из которых имеют значительные финансовые возможности".

"С 2022 по июнь 2023 года только граждане России купили в Грузии до 10 тысяч квартир, что является показателем их долгосрочного проживания в Грузии. Они создают компании и, кроме квартир, покупают другие виды недвижимости, которые в дальнейшем становятся законным основанием для получения вида на жительство", – пояснил депутат.

В результате цены на недвижимость в Грузии значительно выросли, что "затрудняет покупку и аренду квартиры гражданами Грузии", добавил Гоциридзе.

Статистика за 2022 год свидетельствует, что граждане РФ составили наибольшую долю среди людей, которые в течение 2022 года въехали на территорию Грузии и остались на длительное время; украинцы оказались на третьем месте.

По данным соцопроса, проводившегося весной, 79% грузин выступают за то, чтобы для граждан РФ отменили безвизовый режим, но правящая партия не поддерживает такой шаг.

Президент Грузии попыталась поднять вопрос отмены безвиза для россиян на фоне мятежа в России ЧВК "Вагнер".