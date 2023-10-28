Саакашвили предлагает принудительно выкупить квартиры россиян, которые они приобрели в Грузии

Заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что считает правильным из соображений нацбезопасности принудительно выкупить недвижимость, которую приобрели граждане России после массового переезда в Грузию.

Как сообщает "Новости-Грузия", такое заявление он сделал во время судебного заседания, в котором участвовал дистанционно – из клиники "Вивамед", где он до сих пор остается на лечении.

Саакашвили выразил уверенность, что рано или поздно власть в Грузии сменится, и тогда нужно будет разобраться с последствиями массовой покупки россиянами недвижимости в Грузии.

"Ментальная коррекция большинства россиян невозможна. Эти люди являются источником повышенной опасности для Грузии... Как только сменится власть – россиянам нужно дать год на продажу квартир", – заявил Михеил Саакашвили.

По его мнению, государство должно было бы создать программу для содействия выкупу этих квартир и их приобретения гражданами Грузии, которые сейчас проживают в других странах мира.

"Мы должны создать программу возвращения грузин... У россиян нет долгосрочного будущего в Грузии", – заявил Саакашвили.

Ранее в оппозиции предлагали ограничить предоставление видов на жительство для россиян, аргументируя это, среди прочего, тем, что они массово выкупают жилье и другую недвижимость и это привело к росту цен и стоимости аренды для грузинских граждан.

Статистика за 2022 год свидетельствует, что граждане РФ составили наибольшую долю среди людей, которые в течение 2022 года въехали на территорию Грузии и остались на длительное время; украинцы оказались на третьем месте.

По данным соцопроса, проводившегося весной, 79% грузин выступают за то, чтобы для граждан РФ отменили безвизовый режим, но правящая партия не поддерживает такой шаг.

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