Италия присоединилась к проекту Китая по новому Шелковому пути

Италия подписала в субботу меморандум понимания с Китаем на поддержку инициативы Пекина "Один пояс, один путь" (BRI).

Об этом сообщает AP.

Подписание меморандума делает Италию первой страной из "Группы семи", которая присоединилась к нового Шелкового пути.

На торжественной церемонии подписания меморандума присутствовали президент Китая Си Цзинпин, который прибыл с визитом в Италию, и премьер Италии Джузеппе Конте. Члены правительств двух стран подписали 29 отдельных протоколов к меморандуму.

Итальянский министр экономического развития Луиджи Ди Майо заявил журналистам после церемонии, что целью его страны является увеличение экспорта в Китай. Он сказал, что стоимость отдельных сделок, заключенных в субботу, составляет 2,5 миллиарда евро с потенциалом до 20 миллиардов евро.

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Создание нового Шелкового пути уже поддержали ряд государств, в том числе Греция, Польша и Венгрия. При этом Германия и Франция, наоборот, от участия в проекте отказались.

"Один пояс, один путь" – глобальная инициатива правительства Китая относительно торгово-экономического, культурного и научно-технологического сотрудничества. В рамках инициативы развивается наиболее масштабный транспортно-логистический проект ХХІ века, который соединит Китай и страны Западной Европы.

Инициатива, которую поддержал президент Си, имеет целью связать Китай морским и сухопутным путем из юго-восточной и центральной Азией, Ближним Востоком, Европой и Африкой через инфраструктурную сеть на линии старого Шелкового пути.

Кроме активизации торговли и инвестиций, Си имеет целью усилить обмен в таких областях, как наука, технология, культура и образование.