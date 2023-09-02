В Италии заявили об отсутствии желаемых результатов от участия в торговой инициативе Китая

Торговля между Италией и Китаем не улучшилась, как ожидалось, после того, как Рим присоединился к пекинской инициативе "Один пояс, один путь" четыре года назад.

Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

При предыдущем правительстве Италия в 2019 году стала первой крупной западной страной, которая присоединилась к инфраструктурной инициативе Китая, несмотря на протесты со стороны Соединенных Штатов.

"Шелковый путь не принес тех результатов, которых мы ожидали", – заявил Антонио Таяни на экономическом форуме Амброзетти незадолго до отъезда в Китай.

"Мы должны будем оценить, парламент должен будет решить, продолжать ли наше участие", – добавил он.

Считается, что Рим вряд ли продлит соглашение, когда срок его действия истечет в марте 2024 года, и имеет время до декабря, чтобы официально выйти из соглашения, которое в противном случае будет продлено на пять лет.

Таяни заявил, что сегодня днем он отправится с трехдневной дипломатической миссией в Пекин. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что планирует посетить Китай во время одной из своих следующих зарубежных поездок.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что президент России по приглашению лидера КНР приедет в Китай в октябре на форум "Один пояс, один путь". Позже Путин подтвердил визит.