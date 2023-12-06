РосСМИ: РФ принуждает к службе в армии мигрантов, которые пытались попасть в Финляндию

Российские власти пытались вербовать в армию часть искателей убежища, которые через ее территорию стремились пересечь границу с Финляндией, но не смогли этого сделать после закрытия пунктов пропуска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации "Русской службы Би-би-си".

Издание ссылается на показания одного из беженцев из Сомали, которого называют Авадом, а также данные российских правозащитников, которые указали на случаи вербовки искателей убежища в армию РФ.

По словам Авада, он прибыл в Москву в июле 2023 года и сначала несколько раз пытался пересечь границу Беларуси с Польшей, но безуспешно. Тогда он отправился к границе с Финляндией через Санкт-Петербург на такси вместе с другой беженкой из Сомали.

Уже в Карелии авто остановили российские полицейские, после чего мигрантов задержали из-за просроченных виз, выписали штраф и на несколько дней поместили в центр содержания искателей убежища.

Позже Аваду и другим беженцам в центре предложили вместо выдворения "поработать на государство". Вместе с Авадом на это согласились еще 11 мужчин. Как выяснилось, речь шла о подписании годового контракта на службу в армии РФ, но сути работы сразу не объяснили.

Собеседник "Русской службы Би-би-си" сказал, что он и его товарищи решили отказаться от "работы", когда их привезли в военный лагерь у границы с Украиной. Их начали запугивать тюрьмой, но в конце концов части позволили разорвать контракт с последующим выдворением из РФ.

Напомним, с 30 ноября граница Финляндии с Россией полностью закрыта минимум на две недели – возможно движение только грузовых поездов.

Страна пошла на такой шаг после того, как в течение ноября на КПП начали массово прибывать из России искатели убежища, граждане третьих стран. Ранее российские пограничники не выпускали на выезд путешественников, у которых нет документов, необходимых для въезда в Финляндию.

В связи с ситуацией на восточной границе в Финляндию прибыли сотрудники европейского агентства Frontex.

Подробнее об этом – в статье Финляндия держит оборону: как Россия дала старт новому миграционному кризису на границе ЕС.