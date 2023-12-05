Финляндия привлекла полицию к мерам безопасности на границе с Россией

Сотрудники полиции Финляндии присоединились к охране границы страны с Россией, которая сейчас полностью закрыта из-за гибридной операции РФ с использованием мигрантов.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Пограничная служба Финляндии попросила у правоохранителей поддержки в обеспечении мероприятий по охране восточной границы протяженностью более 1200 км.

Сколько полицейских привлекли к охране границы под руководством Пограничной службы, не сообщается.

"Не буду раскрывать конкретные цифры, потому что это оперативная информация. Но эти ресурсы достаточны, и если возникнет потребность – их можно дополнительно увеличить", – отметил представитель полиции Марко Хейккиля.

Он также подтвердил, что такие обращения пограничников – крайне редки.

Напомним, с 30 ноября граница Финляндии с Россией полностью закрыта минимум на две недели – возможно движение только грузовых поездов.

Страна пошла на такой шаг после того, как в течение ноября на КПП начали массово прибывать из России искатели убежища, граждане третьих стран. Ранее российские пограничники не выпускали на выезд путешественников, у которых нет документов, необходимых для въезда в Финляндию.

В связи с ситуацией на восточной границе в Финляндию прибыли сотрудники европейского агентства Frontex.

Подробнее об этом – в статье Финляндия держит оборону: как Россия дала старт новому миграционному кризису на границе ЕС.