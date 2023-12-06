РосЗМІ: РФ примушує до служби в армії мігрантів, які намагались потрапити до Фінляндії

Російська влада намагалась вербувати до війська частину шукачів притулку, які через її територію прагнули перетнути кордон із Фінляндією, але не змогли цього зробити після закриття пунктів пропуску.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації "Русской службы Би-би-си".

Видання посилається на свідчення одного з біженців із Сомалі, якого називають Авадом, а також дані російських правозахисників, які вказали на випадки вербування шукачів притулку в армію РФ.

За словами Авада, він прибув до Москви в липні 2023 року й спершу кілька разів намагався перетнути кордон Білорусі з Польщею, але безуспішно. Тоді він вирушив до кордону з Фінляндією через Санкт-Петербург на таксі разом із іншою біженкою із Сомалі.

Уже в Карелії авто зупинили російські поліцейські, після чого мігрантів затримали через прострочені візи, виписали штраф і на кілька днів помістили в центр тримання шукачів притулку.

Пізніше Аваду та іншим біженцям у центрі запропонували замість видворення "попрацювати на державу". Разом із Авадом на це погодились ще 11 чоловіків. Як з’ясувалось, ішлось про підписання річного контракту на службу в армії РФ, але суті роботи одразу не пояснили.

Співрозмовник "Русской службы Би-би-си" сказав, що він і його товариші вирішили відмовитись від "роботи", коли їх привезли у військовий табір біля кордону з Україною. Їх почали залякувати в’язницею, але зрештою частині дозволити розірвати контракт із подальшим видворенням із РФ.

Нагадаємо, з 30 листопада кордон Фінляндії з Росією повністю закритий щонайменш на два тижні – можливий рух лише вантажних потягів.

Країна пішла на такий крок після того, як протягом листопада на КПП почали масово прибувати з Росії шукачі притулку, громадяни третіх країн. Раніше російські прикордонники не випускали на виїзд мандрівників, у яких немає документів, потрібних для в’їзду до Фінляндії.

У зв'язку з ситуацією на східному кордоні до Фінляндії прибули співробітники європейського агентства Frontex.

Детальніше про це – у статті Фінляндія тримає оборону: як Росія дала старт новій міграційній кризі на кордоні ЄС.