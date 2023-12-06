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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн

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Середа, 6 грудня 2023, 20:11

Сполучені Штати в середу оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Доповнено 20:25. У Пентагоні пізніше опублікували детальніший вміст пакета військової допомоги. Туди увійшли зокрема ракети AIM-9M та AIM-7 для протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, протитанкові ракети з оптичним відстеженням TOW і протитанкові системи Javelin та AT-4.

У списку згадуються також понад 4 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї, транспортні засоби для буксирування й транспортування обладнання, боєприпаси для підриву перешкод, обладнання для захисту критично важливих об'єктів національної інфраструктури, а також запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

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"Якщо Конгрес не схвалить запит президента на додаткове фінансування національної безпеки, це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, який ми можемо надати Україні", – застеріг держсекретар.

Попередній пакет військової допомоги на суму 100 мільйонів доларів США оголошували 20 листопада. До нього увійшли, серед іншого, одна реактивна систем залпового вогню HIMARS, зенітні ракети Stinger, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди.

Адміністрація Джо Байдена все ще має близько п’яти мільярдів доларів із затвердженого минулого року Конгресом бюджету на надання військової допомоги з американських запасів.

Напередодні демократи у Сенаті США представили пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 мільярдів доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону.

Голосування за нього у верхній палаті Конгресу відбудеться пізніше в середу.

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