Италия: Новогодние фейерверки и петарды привели к гибели женщины и 274 ранениям

Один человек погиб и еще двое получили серьезные ранения во время празднования Нового года в Италии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

В результате неправильного использования фейерверков, петард и другой пиротехники, которые традиционно запускают на Новый год в Италии, один человек погиб и 274 получили ранения.

В Афраголе, недалеко от Неаполя, на юге страны, 45-летняя женщина погибла после того, как "во время празднования в нее попала пуля, вероятно, выпущенная членом ее семьи", – говорится в пресс-релизе полиции.

Общее количество раненых в Италии составляет 274 человека, из которых 49 нуждаются в госпитализации, а двое находятся в тяжелом состоянии. Эти цифры больше по сравнению с Новым 2023 годом, когда было 180 пострадавших и 48 госпитализированных, но не было ни одного смертельного случая.

"Опять же, самые серьезные несчастные случаи связаны с неправильным использованием фейерверков нелегального происхождения", – отметили в полиции.

В течение декабря полиция осуществила многочисленные изъятия несанкционированной, а следовательно, опасной продукции.

Во Франции за новогоднюю ночь сожгли более 700 автомобилей, полиция задержала почти 400 человек. Несмотря на это, ночь считают относительно спокойной.

В Нидерландах по меньшей мере один человек погиб и десятки пострадали из-за инцидентов с пиротехникой, один человек погиб также в Германии.

В Берлине за хулиганские выходки с фейерверками задержали более 230 человек.