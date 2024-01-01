Італія: Новорічні феєрверки та петарди призвели до загибелі жінки та 274 поранень

Одна людина загинула і ще двоє отримали серйозні поранення під час святкування Нового року в Італії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

В результаті неправильного використання феєрверків, петард та іншої піротехніки, які традиційно запускають на Новий рік в Італії, одна людина загинула і 274 отримали поранення.

В Афраголі, недалеко від Неаполя, на півдні країни, 45-річна жінка загинула після того, як "під час святкування в неї влучила куля, ймовірно, випущена членом її сім'ї", – йдеться в пресрелізі поліції.

Загальна кількість поранених в Італії становить 274 особи, з яких 49 потребують госпіталізації, а двоє перебувають у важкому стані. Ці цифри є більшими порівняно з Новим 2023 роком, коли було 180 постраждалих і 48 госпіталізованих, але не було жодного смертельного випадку.

"Знову ж таки, найсерйозніші нещасні випадки пов'язані з неправильним використанням феєрверків нелегального походження", – зазначили в поліції.

Протягом грудня поліція здійснила численні вилучення несанкціонованої, а отже, небезпечної продукції.

У Франції за новорічну ніч спалили понад 700 авто, поліція затримала майже 400 осіб. Попри це, ніч вважають відносно спокійною.

У Нідерландах щонайменш одна людина загинула і десятки постраждали через інциденти з піротехнікою, одна людина загинула також у Німеччині.

У Берліні за хуліганські витівки з феєрверками затримали понад 230 осіб.