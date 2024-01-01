Во Франции обновили итоги новогодней ночи: почти 400 задержаний, более 700 сожженных авто

На утро во Франции количество задержанных за хулиганство в новогоднюю ночь почти достигло 400 человек, сгорели более 700 автомобилей.

Как сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Около 10 утра по Киеву Дарманен сообщил, что за ночь задержали 389 человек, тогда как сначала сообщали о 211 задержаниях. В отдельных местах, в частности в Бордо, произошли столкновения с полицией.

По всей территории страны хулиганы сожгли 745 автомобилей.

В то же время, отметил министр, таких случаев было на 10% меньше по сравнению с предыдущим годом, а выстрелов пиротехникой в правоохранителей – на 80% меньше.

В Берлине сообщили о более 230 задержаниях за хулиганские выходки с фейерверками.