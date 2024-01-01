В Нидерландах - погибший и десятки раненых из-за запусков фейерверков

В Нидерландах во время новогодней ночи по меньшей мере один человек погиб и как минимум два десятка получили ранения различной тяжести из-за несчастных случаев с запуском фейерверков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

В городе Гарлем, что на западе Нидерландов, 19-летний парень погиб в результате инцидента с фейерверками, который произошел около 23:25 в новогоднюю ночь. Пострадавший скончался от полученных травм вскоре после инцидента, подробности которого не уточняются.

В Удене, что на севере Нидерландов, тяжелые ранения лица и рук получил 17-летний парень в результате взрыва фейерверка, который он держал перед собой во время зажигания. А в Ден-Боше фейерверк, вероятно, стал причиной пожара, в котором тяжелые ранения получил ребенок.

В одном только Роттердаме сообщалось о 18 людях, которых доставили в офтальмологическую клинику в новогоднюю ночь и в начале Нового года из-за травм глаз, вызванных фейерверками. Среди них по меньшей мере двое детей в возрасте менее 12 лет.

Председатель нидерландской ассоциации врачей неотложной помощи (NVSHA) Дэвид Баденис заявил, что с наступлением Нового года в отделениях скорой помощи по всей стране появилось особенно много пациентов.

"Для нас это была очень напряженная ночь. Было также много жертв, где алкоголь сыграл определенную роль, и, к сожалению, в этом году мы снова видели традиционных пострадавших от фейерверков", – сказал Баденис.

В Нидерландах фейерверки разрешено использовать с 18:00 накануне Нового года до 2:00 в день Нового года. Некоторые города вводили собственные запреты, но многие их не соблюдают.

О пострадавших от использования фейерверков сообщали и в других европейских странах, например Дании и Финляндии. В Германии в новогодний вечер 18-летний парень погиб в результате взрыва фейерверка, а полиция в целом задержала 230 человек из-за хулиганства с пиротехникой.