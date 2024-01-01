В Берлине более 230 задержаний за хулиганские выходки с фейерверками

В Германии встреча нового года прошла преимущественно спокойно, однако в Берлине задержали сотни людей за хулиганское использование фейерверков.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

На дежурстве в немецкой столице было всего почти 5000 правоохранителей – больше, чем когда-либо в новогоднюю ночь, с акцентом на районы, где чаще всего бывали беспорядки.

На два часа ночи полиция сообщала о 230 задержаниях, эта цифра ожидаемо возрастет. Чаще всего задержания связаны с опасным и нелегальным применением пиротехники.

Пресс-секретарь полиции рассказала, что хулиганы запускали пиротехнику в направлении полиции, пожарных, иногда случайных прохожих и транспортных средств.

Возле Александерплаца около полутысячи людей, которые там собрались, бросались петардами друг в друга. Правоохранители начали их разгонять, пиротехнику начали бросать в направлении полиции.

В районе Нойкельн девять человек поймали с самодельными коктейлями Молотова, которые они не успели применить.

15 правоохранителей получили ранения.

Пожарные после полуночи совершили более 500 выездов на пожары в квартирах.

В Кобленце в новогодний вечер 18-летний парень погиб в результате взрыва фейерверка.

В то же время у Бранденбургских ворот проходило большое праздничное мероприятие с участием более 60 тысяч человек и впервые с начала пандемии коронавируса были официальные праздничные салюты.

Ранее власти Берлина запретили проведение накануне Нового года пропалестинской демонстрации.

Во Франции в новогоднюю ночь задержали более 200 человек, однако глава МВД назвал ситуацию "в целом мирной".