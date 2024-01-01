В Берлине более 230 задержаний за хулиганские выходки с фейерверками
В Германии встреча нового года прошла преимущественно спокойно, однако в Берлине задержали сотни людей за хулиганское использование фейерверков.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
На дежурстве в немецкой столице было всего почти 5000 правоохранителей – больше, чем когда-либо в новогоднюю ночь, с акцентом на районы, где чаще всего бывали беспорядки.
На два часа ночи полиция сообщала о 230 задержаниях, эта цифра ожидаемо возрастет. Чаще всего задержания связаны с опасным и нелегальным применением пиротехники.
Пресс-секретарь полиции рассказала, что хулиганы запускали пиротехнику в направлении полиции, пожарных, иногда случайных прохожих и транспортных средств.
Возле Александерплаца около полутысячи людей, которые там собрались, бросались петардами друг в друга. Правоохранители начали их разгонять, пиротехнику начали бросать в направлении полиции.
Am Berliner #Alexanderplatz kam es zu einer chaotischen Feuerwerksschlacht. #Silvester2023 pic.twitter.com/6C858w5s27— BILD (@BILD) January 1, 2024
В районе Нойкельн девять человек поймали с самодельными коктейлями Молотова, которые они не успели применить.
15 правоохранителей получили ранения.
Пожарные после полуночи совершили более 500 выездов на пожары в квартирах.
В Кобленце в новогодний вечер 18-летний парень погиб в результате взрыва фейерверка.
В то же время у Бранденбургских ворот проходило большое праздничное мероприятие с участием более 60 тысяч человек и впервые с начала пандемии коронавируса были официальные праздничные салюты.
Ранее власти Берлина запретили проведение накануне Нового года пропалестинской демонстрации.
Во Франции в новогоднюю ночь задержали более 200 человек, однако глава МВД назвал ситуацию "в целом мирной".