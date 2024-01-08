Байден не планирует увольнять Остина из-за сокрытия госпитализации

Президент США Джо Байден не рассматривает возможность увольнения министра обороны Ллойда Остина после того, как он несколько дней скрывал свою госпитализацию.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Hill, в понедельник журналистам сказал представитель Белого дома.

Заверения администрации Байдена по Остину появились после того, как экс-президент Дональд Трамп призвал уволить главу Пентагона из-за, как он сказал, "ненадлежащего профессионального поведения и невыполнения служебных обязанностей".

Ранее сообщалось, что Байден четыре дня ничего не знал о госпитализации Остина из-за ряда ошибок.

Напомним, 5 января представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что Ллойд Остин 1 января был госпитализирован в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида из-за медицинских осложнений.

По данным СМИ, Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии.

Ассоциация корреспондентов Пентагона раскритиковала решение ведомства сообщить о медицинских осложнениях его главы постфактум, подчеркнув, что общественность "имеет право знать, когда члены правительства США находятся в больнице, под анестезией или когда их обязанности делегируются в результате какой-либо медицинской процедуры".

Сам Остин в опубликованном Пентагоном заявлении сообщил, что выздоравливает, а также добавил, что понимает беспокойство СМИ, и признал, "что мог бы сделать работу лучше, обеспечив надлежащее информирование общественности".