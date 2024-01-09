Кулеба поделился ожиданиями от грядущей встречи Совета Украина-НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба надеется, что после заседания Совета Украина-НАТО в среду, 10 января, союзники быстро объявят о новых обязательствах по укреплению украинской противовоздушной обороны.

Об этом Кулеба сказал в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам главы МИД, Киев прежде всего ожидает от встречи "ускорения принятия важных решений по дальнейшему укреплению возможностей противовоздушной обороны Украины" – как по современным системам, так и по боеприпасам к ним.

"Обеспечение регулярных поставок ракет для Patriot, IRIS-T, NASAMS и других систем является главным приоритетом, который должен быть выполненный сегодня, не завтра", – подчеркнул он.

Кулеба также обратил внимание, что успеваемость украинской системы ПВО уменьшает вероятность того, что "российская ракета или беспилотник случайно залетят в пограничное воздушное пространство НАТО".

"В целом, нашим союзникам имеет смысл мобилизовать все имеющиеся силы для укрепления противовоздушной обороны Украины уже сейчас", – подытожил министр.

Совет Украина-НАТО соберется в Брюсселе в среду, 10 января, в ответ на рост ракетных атак со стороны России, повлекших десятки погибших.

Кулеба после массированной ракетной атаки РФ 2 января заявил, что ждет реакции и решительных мер западных стран.

В НАТО заявили, что продолжат поддерживать Украину и будут защищать "каждый сантиметр Польши", в ответ на последние массированные ракетные обстрелы РФ целей в Украине.