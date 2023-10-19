Немецкая разведка обеспокоена попытками Китая задабривать европейских политиков

Пекин тайно пытается сделать западную политику более дружественной по отношению к себе, работая над привлечением на свою сторону европейских политиков.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил председатель Федеральной службы защиты конституции Германии Томас Хальденванг, сообщает Euractiv.

По его словам, в последние годы наблюдается тенденция, когда КНР обращается к западным политикам с просьбой помочь в достижении своих целей.

Он пояснил, что Пекин очень заинтересован в создании благоприятного климата в Германии, чтобы сбор политических разведданных оставался незамеченным.

"К немолодым известным политикам, а также бизнес-лидерам обращаются и задабривают их приятными поездками в Китай и особым отношением, надеясь, что они создадут дружественный имидж КНР", – сказал Хальденванг.

Глава разведки также отметил, что французский Генеральный директорат внутренней безопасности (DGSI) обеспокоен деятельностью Китая, добавив, что европейские ведомства находятся в тесном контакте по этому вопросу, поэтому важно "усилить осведомленность" об этой проблеме среди потенциальных целей.

Как сообщает t-online, одним из политиков, которых подозревают в сомнительных связях с Китаем, является депутат Европарламента от ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Кра и ее главный кандидат на европейских выборах 2024 года.

Его обвиняют в спонсируемых поездках в Китай и посещении мероприятий, связанных с Компартией КНР. По данным медиа, Кра имеет тесные связи с людьми, участвующих в торговле китайским влиянием.

Премьер-министр Великобритании раскритиковал премьер-министра Китая Ли Цяна за "неприемлемое" вмешательство в британскую демократию после появления данных о задержании сотрудника парламента по подозрению в шпионаже в пользу Пекина.

Ранее стало известно, что в Великобритании арестовали двух мужчин по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Один из них был парламентским сотрудником, который занимался вопросами международных отношений.

Руководители британской разведки неоднократно предупреждали, что Китай использует шпионскую деятельность для похищения ее технологических разработок и подрыва конкурентоспособности.

В рамках обновленной стратегии обороны, безопасности и внешней политики Великобритании контрразведывательная служба МИ5 будет оказывать бизнесу и другим учреждениям помощь в противодействии шпионам из Китая и России.