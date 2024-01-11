Трамп ответил, как относится к НАТО

Претендент на номинацию на выборах президента США, экс-глава Белого дома Дональд Трамп ответил на вопрос о том, какова его позиция в отношении НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News, его слова приводит Reuters.

Вопрос об отношении Трампа к НАТО возник после того, как еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что Трамп во времена своего президентства обещал вывести США из Североатлантического альянса и говорил, что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.

На вопрос ведущих о преданности НАТО экс-президент США ответил: "Зависит от того, будут ли они (другие государства НАТО. – Ред.) относиться к нам должным образом".

"Посмотрите, НАТО воспользовался нашей страной. Европейские страны воспользовались", – отметил Трамп.

После заявления Бретона в предвыборной кампании президента США Джо Байдена раскритиковали Дональда Трампа, который в бытность в Белом доме обещал оставить Европу один на один, если на нее нападут.

В то же время Конгресс США уже одобрил закон, который не позволит ни одному президенту вывести Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Сената или Палаты представителей.