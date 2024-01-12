Президент ЕЦБ: Переизбрание Трампа будет означать угрозу для Европы

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что переизбрание Дональда Трампа президентом США будет представлять угрозу для Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Если мы выносим уроки из истории, а я имею в виду то, как он (Трамп) провел первые четыре года своей каденции, то это, безусловно, угроза", – сказала Лагард в интервью телеканалу France 2.

В подтверждение своих слов глава Европейского центрального банка указала на политику экс-президента Соединенных Штатов в отношении НАТО и борьбы с изменением климата.

"Вы только посмотрите на торговые тарифы, вы только посмотрите на его обязательства по НАТО, вы только посмотрите на его отношение к борьбе с изменением климата", – отметила Лагард.

Ранее на вопрос о том, какова его позиция в отношении НАТО, Трамп заявил, что это зависит от того, будут ли они другие государства Альянса относиться к США должным образом

Вопрос об отношении экс-президента к НАТО возник после того, как еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что Трамп во времена своего президентства обещал вывести США из Североатлантического альянса и говорил, что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.

После заявления Бретона в предвыборной кампании президента США Джо Байдена раскритиковали Дональда Трампа, который в бытность в Белом доме обещал оставить Европу один на один, если на нее нападут.

В то же время Конгресс США уже одобрил закон, который не позволит ни одному президенту вывести Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Сената или Палаты представителей.