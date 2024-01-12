НАТО: Удары США и Британии по хуситам были оборонительными

Удары американских и британских военных по поддерживаемым Ираном силам хуситов в Йемене были "оборонительными и имели целью сохранить свободу судоходства на одном из важнейших водных путей в мире".

Об этом заявил в пятницу представитель НАТО, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Силы хуситов поддерживаются, поставляются и оснащаются Ираном. Поэтому Тегеран несет особую ответственность за сдерживание своих марионеток", – добавил представитель НАТО.

НАТО не участвовал в авиаударах, но их осуществили США и Великобритания, которые являются членами Альянса, а две другие страны-члена НАТО, Нидерланды и Канада, оказали поддержку.

В заявлении спикера не сказано, поддержал ли удары 31 член Альянса.

Напомним, в ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

В частности, в Британии сообщили, что четыре их истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для ударов по двум объектам хуситов.

В Нидерландах заявили, что оказывали техническую поддержку во время операции.

Это произошло после того, как во вторник хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабли в Красном море.