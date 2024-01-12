НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними

Удари американських і британських військових по підтримуваних Іраном силах хуситів в Ємені були "оборонними і мали на меті зберегти свободу судноплавства на одному з найважливіших водних шляхів у світі".

Про це заявив у п'ятницю речник НАТО, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Сили хуситів підтримує і оснащує Іран. Тому Тегеран несе особливу відповідальність за стримування своїх маріонеток", – додав речник НАТО.

НАТО не брав участі в авіаударах, але їх здійснили США і Велика Британія, які є членами Альянсу, а дві інші країни-члени НАТО, Нідерланди і Канада, надали підтримку.

У заяві речника не сказано, чи підтримав удари 31 член Альянсу.

Нагадаємо, у ніч з 11 на 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Зокрема, у Британії повідомили, що чотири їхні винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для ударів по двох об’єктах хуситів.

У Нідерландах заявили, що надавали технічну підтримку під час операції.

Це сталося після того, як у вівторок хусити здійснили наймасованішу атаку з використанням ракет і дронів на кораблі в Червоному морі.