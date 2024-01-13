Премьер Сербии отвергает обвинения в фальсификации выборов и обещает дальнейшее движение в ЕС

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич отвергла обвинения оппозиции в фальсификации на парламентских и местных выборах в прошлом месяце, заверив, что грядущее правительство продолжит работу над интеграцией в ЕС.

Об этом Брнабич написала в колонке для Politico, сообщает "Европейская правда".

Сербский премьер утверждает, что оппозиция вела кампанию, сосредотачиваясь на образах в сторону президента Александра Вучича, "а не на предложении какого-либо видения, целей или идеологии".

Она также упрекает, что досрочные выборы в Сербии состоялись именно по требованию оппозиционеров, но "именно они прямо сообщили международным наблюдателям еще до дня голосования, что они не признают результатов".

Брнабич перечисляет ряд реформ, принятых сербским правительством в последние годы для улучшения ситуации с выборами, и утверждает, что у наблюдателей не было существенных замечаний к результатам голосования.

По ее мнению, победа руководящей Сербской прогрессивной партии объясняется тем, что "электорат просто продемонстрировал явное преимущество конкретным планам и проверенным достижениям".

"Для продолжения работы над интеграцией в ЕС, однозначным приоритетом для новой власти, эффективное формирование нового правительства Сербии является ключевым", – подчеркнула премьер Сербии, добавив, что главным вопросом здесь будет продолжение диалога о нормализации с частично признанным Косово.

В заключение Брнабич утверждает, что оппозиция могла бы избрать "более конструктивный подход" и "сыграть заметную роль" в реализации многих целей будущего сербского правительства, "ведь это и есть суть демократии".

Официальные результаты досрочных выборов в Сербии показали, что Сербская прогрессивная партия Вучича одержала убедительную победу на парламентских выборах и с меньшим преимуществом одержала большинство на муниципальных выборах в Белграде.

Оппозиция, объединенная в блок Сербия против насилия, призвала расследовать нарушения и провести повторные выборы в столице Белграде, где обнаружила многочисленные фальсификации, а также собирала тысячи человек на акции протеста.

Сербские и российские власти трактуют протесты в Белграде как попытку западных стран "организовать Майдан". Подробнее об этом – в статье "Мятеж по сценарию РФ".