Прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабіч відкинула звинувачення опозиції у фальсифікації на парламентських і місцевих виборах минулого місяця, запевнивши, що прийдешній уряд продовжить роботу над інтеграцією в ЄС.

Про це Брнабіч написала в колонці для Politico, повідомляє "Європейська правда".

Сербська прем’єрка стверджує, що опозиція вела кампанію, зосереджуючись на образах у бік президента Александра Вучича, "а не на пропонуванні будь-якого бачення, цілей чи ідеології".

Вона також закидає, що дочасні вибори у Сербії відбулись саме на вимогу опозиціонерів, але "саме вони прямо повідомили міжнародним спостерігачам ще до дня голосування, що вони не визнають результатів".

Брнабіч перераховує низку реформ, які вжив сербський уряд в останні роки для покращення ситуації з виборами, та стверджує, що у спостерігачів не було суттєвих зауважень до результатів голосування.

На її думку, перемога керівної Сербської прогресивної партії зрештою пояснюється тим, що "електорат просто продемонстрував явну перевагу конкретним планам і перевіреним досягненням".

"Для продовження роботи над інтеграцією в ЄС, однозначним пріоритетом для нової влади, ефективне формування нового уряду Сербії є ключовим", – підкреслили прем’єрка Сербії, додавши, що головним питанням тут буде продовження діалогу про нормалізацію з частково визнаним Косовом.

Насамкінець Брнабіч стверджує, що опозиція могла б обрати "більш конструктивний підхід" і "відіграти помітну роль" у реалізації багатьох цілей майбутнього сербського уряду, "адже це і є суть демократії".

Офіційні результати дострокових виборів у Сербії показали, що Сербська прогресивна партія Вучича здобула переконливу перемогу на парламентських виборах і з меншою перевагою здобула більшість на муніципальних виборах у Белграді.

Опозиція, об'єднана у блок "Сербія проти насильства", закликала розслідувати порушення й провести повторні вибори у столиці Белграді, де виявила численні фальсифікації, а також збирала тисячі людей на акції протесту.

Сербська та російська влада трактують протести у Белграді як спробу західних країн "організувати Майдан". Детальніше про це – у статті "Заколот за сценарієм РФ".