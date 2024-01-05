Косово разрешит въезд авто с сербскими номерами

Правительство частично признанного Косово на заседании в четверг вечером решило разрешить въезд на свою территорию автомобилям с сербскими номерными знаками без сокрытия национальной символики, положив конец длительному спору по этому вопросу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в Facebook объявил премьер-министр Косово Альбин Курти.

По словам Курти, решение Приштины было принято после аналогичного шага Белграда, который с 1 января 2024 года разрешил въезд авто с косовскими номерами, причем нарушений этого разрешения в Косово не зафиксировали.

"Поэтому, исходя из принципа взаимности как предпосылки регулирования отношений между независимыми государствами, вчера вечером мы приняли решение разрешить въезд транспортных средств, пересекающих границу с сербскими номерными знаками", – добавил он.

Он, однако, добавил, что считает этот шаг Сербии попыткой уменьшить давление со стороны Запада для воплощения соглашения о нормализации отношений, которое в конечном итоге должно привести к признанию независимости Косово.

Глава сербского управления по делам Косово и Метохии (так Сербия официально называет Косово) Петар Петкович, комментируя решение Приштины, заявил, что Курти "поставил перед собой задачу вновь разжечь пламя ненависти и конфликта в регионе".

"Он совсем не понимает, что обычные люди в Косово... не хотят быть заложниками его идеологии ненависти, но что они хотят жить нормально и безопасно", – говорится в заявлении Петковича.

После провозглашения независимости Косово от Сербии в 2008 году, вопрос автомобильных номеров стал одним из конфликтных в отношениях между сторонами из-за отображения на них национальной символики. Ранее транспортные средства из Косово или Сербии могли пересекать границу только при условии использования наклеек для сокрытия символики.

В Косово с 15 декабря обязали сменить автомобильные номера на косовские всех владельцев авто, включая сербское население северных муниципалитетов.