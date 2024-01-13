Польща вкотре піднімала авіацію через ракетні обстріли Росією України
Польща вранці 13 січня приводила авіацію до стану бойової готовності з огляду на ракетні обстріли Росією території України.
Про це сповістило Оперативне командування польських Збройних сил, пише "Європейська правда".
Авіація Польщі та союзників була задіяна з огляду на "підвищену активність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з намірами завдати ударів по території України".
У зв’язку з "необхідними процедурами для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі" жителів країни, зокрема на південному сході, попереджали про підвищення рівня шуму.
Через деякий час у зв’язку зі зниженням рівня загрози авіація Польщі та союзників повернулась до стандартних дій, оголосили в Оперативному командуванні польських ЗС.
"Польська армія постійно моніторить ситуацію на території України та залишається в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", – підкреслили там.
Нагадаємо, Генштаб Польщі 29 грудня заявив, що повітряний простір країни порушила російська ракета. Польські військові з'ясували, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулась в Україну.
У ніч проти 13 січня росіяни завдали ракетного удару по Україні, застосувавши 40 цілей – крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні дрони.
Вісім цілей були знищені протиповітряною обороною України, більшість – не влучили завдяки роботі українських систем радіоелектронної боротьби.