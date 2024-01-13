Польща вкотре піднімала авіацію через ракетні обстріли Росією України

Польща вранці 13 січня приводила авіацію до стану бойової готовності з огляду на ракетні обстріли Росією території України.

Про це сповістило Оперативне командування польських Збройних сил, пише "Європейська правда".

Авіація Польщі та союзників була задіяна з огляду на "підвищену активність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з намірами завдати ударів по території України".

У зв’язку з "необхідними процедурами для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі" жителів країни, зокрема на південному сході, попереджали про підвищення рівня шуму.

Через деякий час у зв’язку зі зниженням рівня загрози авіація Польщі та союзників повернулась до стандартних дій, оголосили в Оперативному командуванні польських ЗС.

"Польська армія постійно моніторить ситуацію на території України та залишається в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", – підкреслили там.

Нагадаємо, Генштаб Польщі 29 грудня заявив, що повітряний простір країни порушила російська ракета. Польські військові з'ясували, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулась в Україну.

У ніч проти 13 січня росіяни завдали ракетного удару по Україні, застосувавши 40 цілей – крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні дрони.

Вісім цілей були знищені протиповітряною обороною України, більшість – не влучили завдяки роботі українських систем радіоелектронної боротьби.