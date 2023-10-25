В Чехии "почетного консула ДНР" будут судить за язык ненависти в отношении Украины

В Чехии сторонницу России и бывшего "почетного консула" марионеточной "ДНР" Нелу Лискову будут судить за подстрекательство к ненависти против украинцев и Украины.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Поводом для производства стал твит Лисковой в июне этого года, где она сопровождает фото Зеленского текстом: "Надеюсь, все, кто поддерживают этого нацистского монстра и его последователей будут привлечены к ответственности. Нашей задачей будет деукраинизация и денацификация Чешской Республики".

После огласки вопросом заинтересовались правоохранители.

Kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie v této souvislosti zahájili úkony trestního řízení pro TČ podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. #policiepha pic.twitter.com/G53eqPUB6Q — Policie ČR (@PolicieCZ) June 13, 2023

25 октября чешская полиция объявила, что досудебное расследование завершено и выводы переданы окружному прокурору района Прага 4. Лискову предлагают наказать за подстрекательство к ненависти против группы лиц или ограничению их прав и свобод.

Нела Лискова, сторонница экс-президента Милоша Земана и президента РФ Владимира Путина, в 2016-2017 возглавляла "представительство" в Чехии так называемой "ДНР", пока его не запретили решением суда.

На нее деятельность в соцсетях несколько раз обращали внимание чешские фактчекеры.

В 2019 году Лискову оштрафовали на 50 тысяч крон по иску вице-спикера Палаты депутатов Ольги Рихтеровой: Лискова приписала ей слова о якобы стремлении принять в Чехии десятки тысяч мигрантов, после чего Рихтеровой устроили шквал критики в соцсетях вплоть до угроз смертью. Полученные в качестве компенсации 50 тысяч чешских крон Рихтерова отдала на поддержку проектов фактчекинга и медиаграмотности.

Ранее в Чехии открыли производство против учительницы одной из пражских школ за оправдание захватнической войны России против Украины.