Польша задержала 15-летнего чешского школьника, который ехал воевать за Украину

Польские пограничники задержали в четверг 15-летнего школьника из Чехии, который ехал воевать против России на стороне украинских войск.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует портал Seznam Zprávy со ссылкой на пограничное управление в польской Силезии.

Отмечают, что парень только что пересек польско-украинскую границу, но "благодаря быстрым действиям Силезской пограничной полиции и безупречному международному сотрудничеству чеха без задержек доставили в Польшу", откуда он вернется домой в чешскую Остраву.

Сообщается, что 15-летний подросток ушел из дома в среду, но в школу не пришел, после чего родители сообщили об этом в полицию и предоставили описание сына.

Чешские полицейские передали его данные польским коллегам, которые несут службу в отделении в чешском городке Хотебуз. Польская полиция установила местонахождение телефона парня и выяснила, что он находится в польском Перемышле, недалеко от границы с Украиной.

Выяснили, что школьник взял свой загранпаспорт, чтобы поехать в Украину воевать против российских агрессоров.

Ранее Высший апелляционный суд Праги оставил в силе приговор в 21 год заочного заключения гражданину Чехии Алойзу Полаку, который воевал на востоке Украины на стороне боевиков так называемой "ДНР".

Адвокат боевика на основном судебном процессе отметил, что его подзащитного, вероятно, уже нет в живых.

Ранее сообщалось, что в Чехии сторонницу России и бывшего "почетного консула" марионеточной "ДНР" Нелу Лискову будут судить за подстрекательство к ненависти против украинцев и Украины.