В КНДР зафиксировали землетрясение вблизи полигона ядерных испытаний

Метеорологическое управление Южной Кореи вечером 11 января сообщило о зафиксированном вблизи ядерного полигона в КНДР землетрясении магнитудой 2,4.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Эпицентр землетрясения в Северной Корее произошел на глубине 20 километров примерно в 41 километре к северо-западу от округа Кильччу, где расположен единственный ядерный полигон КНДР Пунгери.

Именно на этом полигоне Пхеньян провел все свои шесть ядерных испытаний, последний раз – в 2017 году.

Южнокорейское метеорологическое агентство, однако, считает, что землетрясение имело естественную причину.

С 2022 года Северная Корея существенно увеличила количество ракетных пусков, что породило спекуляции о подготовке ею очередного ядерного испытания.

В течение прошлого года КНДР закрепила ядерную политику в своей конституции, запустила спутник-шпион и осуществила запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты.

По оценкам южнокорейских военных, новый реактор на главном ядерном объекте Северной Кореи в округе Йонбён может полностью заработать летом 2024 года.