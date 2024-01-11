В КНДР зафиксировали землетрясение вблизи полигона ядерных испытаний
Метеорологическое управление Южной Кореи вечером 11 января сообщило о зафиксированном вблизи ядерного полигона в КНДР землетрясении магнитудой 2,4.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.
Эпицентр землетрясения в Северной Корее произошел на глубине 20 километров примерно в 41 километре к северо-западу от округа Кильччу, где расположен единственный ядерный полигон КНДР Пунгери.
Именно на этом полигоне Пхеньян провел все свои шесть ядерных испытаний, последний раз – в 2017 году.
Южнокорейское метеорологическое агентство, однако, считает, что землетрясение имело естественную причину.
С 2022 года Северная Корея существенно увеличила количество ракетных пусков, что породило спекуляции о подготовке ею очередного ядерного испытания.
В течение прошлого года КНДР закрепила ядерную политику в своей конституции, запустила спутник-шпион и осуществила запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты.
По оценкам южнокорейских военных, новый реактор на главном ядерном объекте Северной Кореи в округе Йонбён может полностью заработать летом 2024 года.