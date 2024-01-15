КНДР заявила об успешном испытании твердотопливной ракеты

Северная Корея заявила об успешном тестовом запуске твердотопливной баллистической ракеты средней дальности.

Как сообщает южнокорейское Yonhap, такую информацию распространило государственное информагентство КНДР, пишет "Европейская правда".

Пуск объяснили "плановой деятельностью" для разработки мощных систем вооружения. Времени и других деталей полета ракеты не приводят.

KCNA

Ранее Южная Корея заявила, что около 14:55 по местному времени в воскресенье зафиксировала пуск из района вблизи Пхеньяна и ракета преодолела около тысячи километров, прежде чем упала в море.

Это первое ракетное испытание КНДР в новом году. Последний раз перед этим пуск был 18 декабря, когда Северная Корея запустила твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-18.

Твердотопливные ракеты считаются более трудными для обнаружения на этапе перед пуском.

Вечером 11 января Южная Корея сообщила, что вблизи ядерного полигона в КНДР зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4.