Зеленский пригласил в Украину Трампа, который считает, что войну можно завершить за один день

Президент Украины Владимир Зеленский предложил приехать в Украину экс-президенту США Дональду Трампу, который ранее заявил, что в роли президента США мог бы завершить войну между Россией и Украиной за один день.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью NBC в программе "Meet the Press", вышедшей в эфир в воскресенье.

Ведущая спросила Зеленского, что бы он ответил Дональду Трампу, который заявлял, что мог бы завершить российско-украинскую войну за 24 часа, если переизберется президентом.

"Что я могу сказать? Мы его также будем рады приветствовать. Президент Байден уже был здесь, и он, думаю, понял некоторые вещи, которые, по моему мнению, можно понять, только находясь здесь (в Украине – Ред.)... Мне нужно будет не более 24 минут, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не может что-то сделать с этой войной, обеспечить мир – из-за Путина. Если – всегда есть "если" – если он не пытается и не готов сдать нашу территорию этому ужасному человеку", – ответил Зеленский.

"Если он не собирается сдавать ее, сдавать нашу независимость – он ничего не сможет с этим сделать. Поэтому мы будем очень рады приветствовать его здесь", – добавил президент Украины.

На вопрос ведущей, контактировал ли Зеленский как-то с Дональдом Трампом после того, как он ушел с должности, Зеленский ответил отрицательно.

"И поэтому мы будем рады его видеть", – добавил он.

Зеленского спросили также, будет ли, по его мнению, Трамп поддерживать Украину в случае переизбрания. "Честно, не знаю", – ответил он.

"Многое зависит не только от президента, но и от мнения американцев, американского общества. Это важно и в США, и в ЕС – позиция обычных людей. Это об их поддержке. Это их деньги. Это зависит от них", – добавил он.

В более давнем интервью Зеленский призвал Трампа публично поделиться своими мирными планами по быстрому прекращению развязанной Россией войны.

Ранее NBC News сообщил, что чиновники из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что никто в ЕС и США не давит на него и не подталкивает к переговорам.