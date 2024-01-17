В штате Мэн приостановили исключение Трампа из праймериз до решения Верховного суда
Верховный суд американского штата Мэн 17 января приостановил решение об исключении бывшего президента Дональда Трампа из партийных выборов, чтобы дать время Верховному суду США вынести решение по аналогичному делу в штате Колорадо.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
В прошлом месяце государственный секретарь Мену Шенна Беллоуз исключила Трампа из бюллетеней для голосования на президентских праймериз Республиканской партии, после чего адвокаты экс-президента подали апелляцию на это решение.
Теперь Верховный суд Мену, хотя и отклонил ходатайство о приостановлении производства, по соглашению сторон обязал госсекретаря дождаться рассмотрения дела в Верховном суде США, прежде чем принимать дальнейшие действия.
Беллоуз стала первым государственным секретарем американского штата, который исключил Трампа из партийных праймериз на основании раздела 3 14-й поправки к Конституции США, запрещающей занимать федеральные должности причастным к "восстанию или мятежу".
В таких терминах Беллоуз определила роль Трампа в событиях 6 января 2021 года, когда тысячи его сторонников штурмовали Капитолий, чтобы сорвать утверждение результатов президентских выборов.
Такой же позиции придерживается Верховный суд штата Колорадо, который первым в истории применил 14-ю поправку к президентским выборам. Апелляцию Трампа на это решение теперь рассмотрит Верховный суд – высшая судебная инстанция США, от решения которой будет зависеть судьба всех аналогичных исков на уровне штатов.
Оно будет иметь существенное влияние на ход президентской кампании в США в 2024 году и может либо похоронить шансы Трампа на избрание, либо, наоборот, еще больше поощрить его и его сторонников, которые называли попытки применить 14-ю поправку "охотой на ведьм".
Больше о сути дела читайте в статье: Трампа судят по законам Гражданской войны.