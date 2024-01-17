У штаті Мен призупинили виключення Трампа з праймериз до рішення Верховного суду

Верховний суд американського штату Мен 17 січня призупинив рішення щодо виключення колишнього президента Дональда Трампа з партійних виборів, щоб дати час Верховному суду США винести рішення щодо аналогічної справи у штаті Колорадо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Минулого місяця державна секретарка Мену Шенна Беллоуз виключила Трампа з бюлетенів для голосування на президентських праймериз Республіканської партії, після чого адвокати експрезидента подали апеляцію на це рішення.

Тепер Верховний суд Мену, хоч і відхилив клопотання про призупинення провадження, за згодою сторін зобов’язав держсекретарку дочекатись розгляду справи у Верховному суді США, перш ніж ухвалювати подальші дії.

Беллоуз стала першим державним секретарем американського штату, який виключив Трампа з партійних праймериз на підставі розділу 3 14-ої поправки до Конституції США, що забороняє обіймати федеральні посади причетним до "повстання чи заколоту".

У таких термінах Беллоуз визначила роль Трампа у подіях 6 січня 2021 року, коли тисячі його прихильників штурмували Капітолій, щоб зірвати затвердження результатів президентських виборів.

Такої ж позиції дотримується Верховний суд штату Колорадо, який першим в історії застосував 14-ту поправку до президентських виборів. Апеляцію Трампа на це рішення тепер розгляне Верховний суд – найвища судова інстанція США, від рішення якої залежатиме доля всіх аналогічних позовів на рівні штатів.

Воно матиме суттєвий вплив на перебіг президентської кампанії у США у 2024 році й може або поховати шанси Трампа на обрання, або, навпаки, ще більше заохотити його та його прихильників, які називали спроби застосувати 14-ту поправку "полюванням на відьом".

Більше про суть справи читайте у статті: Трампа судять за законами Громадянської війни.